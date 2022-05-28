مبيعات بمليوني جنيه سنويا.. كيف تبدأ مشروع أعلاف الداوجن؟

تعتبر الحبوب الزراعية هي المصدر الرئيسي لتصنيع الأعلاف التي تستخدم كغذاء للدواجن والمواشي، وقد زاد الاهتمام بهذا المشروع لزيادة التعداد في مصر، ويتميز هذا المشروع بالطلب عليه طول العام ولا يرتبط بموسم معين.

يتزايد اهتمام الناس بتربية الدواجن ويعتبر علف الدواجن هو الشيء الأكثر احتياجًا في مجال تربية الدواجن، كما يتم إنفاق حوالي 60% من إجمالي إنفاق مزارعي الدواجن على أعلاف الدواجن.

بدء الأعمال التجارية لمشروع علف الدواجن

لبدء مشروع تجاري في مجال أعلاف الدواجن، سوف تحتاج إلى مساحة لا تقل عن 800 قدم مربع إلى 1000 قدم مربع، ستحتاج إلى بعض المواد الخام لصنع أعلاف الدواجن، وفقاً لجهاز تنمية المشروعات «مشاريع».

الذرة وفول الصويا والفيتامينات والمعادن

أيضًا ستحتاج إلى الذرة وفول الصويا والخردل ونخالة الأرز المجفف، ستحتاج أيضًا إلى الفيتامينات والمعادن يعطي الدجاج 3 أنواع مختلفة من الأعلاف حسب العمر، ومن ثم ينمو بشكل كامل، هذا هو سبب صنع ثلاثة أنواع من الأعلاف.

إذا بدأت بمقياس صغير، فلن تنفق الكثير على الآلات، سوف تحتاج إلى بعض الآلات لعمل الأعلاف، هذه الآلات متاحة بسهولة، ويمكنك شراؤها عبر الإنترنت من مواقع التجارة الإلكترونية.

التكلفة الإجمالية للمشروع

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 431.329 ألف جنيه.

حجم المبيعات المتوقعة

السنة الأولى نحو 1.881 مليون جنيه، السنة الخامسة للمشروع 2.688 مليون جنيه، وفقاً لجهاز تنمية المشروعات.

صافى الأرباح السنوية المتوقعة

يتوقع تحقيق أرباح من المشروع في السنة الأولى 1.3 مليون جنيه، و2.11 مليون جنيه في السنة الخامسة.

العمالة المطلوبة

يتطلب المشروع عدد 11 عامل

تحضير علف الدواجن

وتقوم بعض الشركات أيضًا بإعداد الدواجن، من خلال تحضير علف الدواجن بطريقة تسمح بتنمية الدجاج في وقت معين، ويشتري مزارعو الدواجن علفًا جيدًا للدواجن يدويًا.

الطلب يتزايد بمعدل 15٪ سنويًا

مطحنة علف الدواجن هي صناعة سريعة النمو، ينمو هذا العمل بمعدل سريع يبلغ 15٪ كل عام، مع السرعة التي تبدأ بها مزارع الدواجن الجديدة فس السوق، يبدو أن الطلب على علف الدواجن سيزداد بشكل كبير في الأيام المقبلة، لذلك إذا بدأت هذا العمل التجاري فيمكنك تحقيق الكثير من الأرباح.