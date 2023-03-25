المليونيرة المتسولة تكشف 3 حيل جديدة للنصب بعد ضبطها بالقاهرة الجديدة

كشفت المليونيرة المتسولة عن 3 حيل جديدة للنصب بعد القبض عليها في القاهرة الجديدة، وفق تحقيقات النيابة العامة معها خلال جلسة تحقيق صباح اليوم، وأن المتهمة نجحت في جمع 6 ملايين جنيه من أهالي قريتها بالشرقية بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية.

«الوطن» تنشر 3 حيل استخدمتها المتهمة في النصب على ضحاياها حتى يعرفها القراء، ويتوخون الحذر منها، وهي كالتالي:

الحيلة الأولى

تظاهرت المتهمة أمام أبناء قريتها أنها تربطها علاقات بمسؤولين كبار في مصانع الأجهزة الكهربائية، وأنها ستقوم بالحصول على الأجهزة بسعر المصنع، ومن ثم بيعها إلى تجار الأجهزة الكهربائية بأسعار تحقق هامش ربح جيد، وأن المكسب سيكون مضمونًا. واستهوت تلك الخديعة أبناء قريتها، فتسابوا نحوها لتسليم أموالهم، وتمكنت من جمع 6 ملايين جنيه.

الحيلة الثانية

لجأت المليونيرة المتسولة إلى طريقة جديدة أخرى لجمع الأموال من التسول في شوارع القاهرة الجديدة، فكانت تصرخ بين المارة بصوت عال من أجل لفت انتباه المارة إليها «لو معاك لقمة زيادة، أنا عندي 3 بنات يتامى، وعايزة الدولة تساعدني» واستمرت في توجيه الكلمات لاستعطاف المارة في عدة شوارع بالقاهرة الجديدة، حتى نجحت في جمع مبالغ مالية كبيرة منهم أيضًا.

الحيلة الثالثة

النقاب كان وسيلة التخفي للمليونيرة المتسولة من ملاحقات أبناء قريتها في الشرقية التي جمعت منهم مبالغ مالية كبيرة، وأجهزة الأمن أيضًا، بعد أن أصبحت مُطاردة بسبب 35 قضية نصب ضدها بعد جمعها 6 ملايين جنيه.

ووفق اعتراف المتهمة أمام النيابة العامة، فإنها قضت عدة أشهر في أعمال التسول حتى فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها، وقررت النيابة العامة حبسها بتهمة النصب والتسول.

عقوبة النصب والتسول

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد الله محمد عبد الله، لـ«الوطن»، إن عقوبة جريمة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات نصت على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».