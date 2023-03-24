اعترافات المتهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالشرقية: «لبست نقاب عشان ميعرفونيش»

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنيين في مبلغ 6 ملايين جنيه بعدما قام رجال الشرطة بضبطها بالقاهرة الجديدة واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة بعد تداول مقطع فيديو يوضح تضرر مواطنين منها بعد ادعاء تعرضها لظروف صعبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهمة بأحد شوارع منطقة القاهرة الجديدة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمتها قائلًة: «نصبت على ناس كتير في محافظة الشرقية وأخدت منهم فلوس كتير حوالي 6 مليون جنيه بحجة أنى هوظفها لهم في تجارة الأدوات الكهربائية وهربت عشان الشرطة متقبضش عليا لحد ما اتقبض عليا في القاهرة الجديدة».

التخفي وراء النقاب

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أنها تركت محافظة الشرقية وتوجهت إلى القاهرة وارتدت النقاب حتى لا يعرفها أحد إذ أنها هاربة من 35 حكما في قضايا نصب، وفي القاهرة الجديدة كانت تستوقف الناس وتأخذ منهم أموالا من باب التسول.

العقوبة تصل لـ3 سنوات سجن

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي خلال حديثه للوطن، أنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر و3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.