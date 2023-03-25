هل توافق الصين على بيع «تيك توك» بسبب الضغوط الأمريكية؟

قالت الصين إنها ستعارض بشدة أي بيع إجباري لـ TikTok، في أول رد مباشر لها على مطالب إدارة بايدن بأن يبيع مالكو التطبيق الصينيون حصتهم في الشركة أو يواجهون حظرًا في أهم أسواقه، وجاءت التعليقات في الوقت الذي أدلى فيه شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين وسط تدقيق متزايد بشأن علاقات التطبيق ببكين، وفقا لما نشرته CNN.

أي صفقة بيع تحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية

وبحسب CNN، قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن البيع القسري لـ TikTok من شأنه أن يضر بشكل خطير بثقة المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة، وقالت شو جويتنج، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي يوم الخميس في بكين: «إذا كانت الأخبار المتعلقة بالبيع القسري صحيحة، فإن الصين ستعارض ذلك بشدة»، مضيفة أن أي صفقة محتملة ستحتاج إلى موافقة من الحكومة الصينية، وقالت إن بيع أو تجريد TikTok يشمل تصدير التكنولوجيا، ويجب تنفيذ إجراءات الترخيص الإداري وفقًا للقوانين واللوائح الصينية، وستتخذ الحكومة الصينية قرارًا وفقًا للقانون.

عملية بيع إجبارية محتملة

وتعليقات على الإعلان في السابق، لم تفكر بكين بشكل مباشر في عملية بيع إجبارية محتملة، ومع ذلك، بدءًا من عام 2020، أشارت إلى رغبتها في حماية التكنولوجيا الصينية عن طريق إضافة خوارزميات التوصية ، التي يمكن أن تشمل TikTok، إلى قائمة التقنيات المقيدة للتصدير، 25 TikTok STOCK قد تفضل الصين حظر TikTok على الوقوع في أيدي الولايات المتحدة.

المشرعون الأمريكيون يصفون رئيس تيك توك بالمراوغ

وسعى تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك، في أول جلسة استماع له في الكونجرس، إلى تقديم إجابات دقيقة وحاول تهدئة مخاوف المشرعين بشأن الشركة وشركتها الأم بايتانس ومقرها بكين، ولكن المشرعين قاطعه مرارًا ووصفه بأنه مراوغ، بعد أكثر من خمس ساعات من الشهادات، وأعرب المشرعون عن شكوكهم العميقة بشأن محاولات شركته حماية بيانات المستخدم الأمريكية وتخفيف المخاوف بشأن علاقاتها مع الصين.

قال محللون إن هذا يعني إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الدعوات من قبل واشنطن لحظر TikTok إذا لم تنفصل الشركة عن الشركة الأم الصينية، وقد يكون لدى الحكومة الصينية حق النقض (الفيتو) على البيع، وفقًا لرد شو الأخير وإجراءات بكين السابقة.

تشديد القواعد التي تحكم بيع خوارزميات

في ديسمبر، اقترح المسؤولون الصينيون تشديد القواعد التي تحكم بيع خوارزميات التوصية القائمة على المحتوى للمشترين الأجانب، ويُعتقد أن خوارزميات TikTok، التي تُبقي المستخدمين ملتصقين بالتطبيق، هي مفتاح نجاحه، وتقدم الخوارزميات توصيات بناءً على سلوك المستخدمين، وبالتالي تدفع مقاطع الفيديو التي يحبونها ويريدون مشاهدتها.

بكين قد تفضل أن تغادر TikTok

وأضاف المنظمون الصينيون الخوارزميات لأول مرة إلى قائمة التقنيات المقيدة في أغسطس 2020، عندما هددت إدارة ترامب بحظر TikTok ما لم يتم بيعها، ويعتقد المحللون والخبراء القانونيون أن بكين قد تفضل في النهاية أن تغادر TikTok السوق الأمريكية بدلاً من التخلي عن خوارزميتها.