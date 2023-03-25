مساجد في بني سويف تتسلم 300 كرتونة رمضان من ديرين لتوزيعها على الأولى بالرعاية

وزع ديرا الأنبا بولا والأنبا انطونيوس بمركز ناصر شمال بني سويف، 300 كرتونة سلع غذائية على الأولى بالرعاية من المسلمين بدائرة المركز، بالتعاون مع عدد من المساجد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، استبدالا لمائدة الوحدة الوطنية التي كان ينظمها الديران سابقا.

موائد الوحدة الوطنية بالديرين

وقال جرجس وهيب ناشط قبطي، إنه في إطار الاستغلال الأمثل للأموال التي كانت تنفق على إقامة مائدة الوحدة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان يعدها ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بناصر، سنويا في شهر رمضان، وتم استبدالهما منذ سنوات بكراتين السلع الغذائية على الأسر محدودة الدخل.

تسليم الكراتين لأئمة المساجد

وقال إن الديرين أهديا هذا العام 300 كرتونة مواد غذائية لعدد من مساجد مدينة بوش تحتوي على كميات من السكر والشاي والزيت والسمن والعدس والفول والمكرونة والأرز، لتوزيعها على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

اختيار الأسر من قبل المساجد

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا، وكيل دير الأنبا بولا بناصر، إن تقديم هذه الكراتين يأتي كنوع من المشاركة في شهر رمضان الكريم وإدخال السعادة على بعض الأسر من الأخوة المسلمين من محدودي الدخل، حيث أهدى ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا 300 كرتونة مواد غذائية لعدد من مساجد بمدينة بوش لتوزيعها على الأسر التي تقع في نطاق هذه المساجد، على أن تختار المساجد الأسر المستحقة دون تدخل من الديرين في تحديد هذه الأسر.

وقال القمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس بناصر، «إن الأهم هو شعور كل كلأ منا بالآخر، فعلاقتنا بأخواتنا من المسلمين عميقة وممتدة وتربطنا علاقة مودة ومحبة لا يستطيع أي من كان التدخل فيها، والأهم من توزيع الكراتين هو صلة المحبة التي تجمعنا فنحن نقدمها كنوع من ادخال السعادة على الاسر خلال شهر رمضان الكريم».