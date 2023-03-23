توزيع كراتين رمضان ولحوم ضمن مبادرة كتف في كتف بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم ومكتب مشروعات الأورمان، في توزيع كراتين مواد غذائية، ولحوم على نحو 10 آلاف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لإسعادهم في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

شمل أهالي مركزي إطسا ويوسف الصديق

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، إنه جرى توزيع الكراتين واللحوم على أهالي مركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث شملت قرى شكشوك، وإلياس، والزغيبي، وأبوشنب، والصعايدة، والعلواية، وسرور، والخالدية بمركز أبشواي، وقرى خلف، ورحمي، ونوارة، وبحر أبو المير، وقصر الباسل بمركز إطسا.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

وأوضحت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توسيع دائرة التوزيع على الأسر

وأضاف شعبان، أنّ استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، موضحًا الجمعية تسعى هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها، إلى جانب توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة.

وصول الدعم لمستحقيه

وأشار إلى أنّ الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أنّ توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.