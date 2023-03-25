«القومي للمرأة» يشكل لجنة لرصد الأعمال الفنية خلال شهر رمضان: 3 مستويات

أعلن المجلس القومي للمرأة عن انطلاق أعمال رصد الأعمال الفنية لرمضان 2023، وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن أي عمل فني لابد وأن يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المجتمع الذي نعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة فيه.

وأوضحت «مرسي»، أن صناع الدراما عليهم مسؤولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأ دوار والموضوعات الهادفة وليست الرابحة فقط.

3 مستويات لرصد صورة المرأة

وذكرت الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس، ومقررة لجنة الإعلام، أن لجنة رصد أعمال رمضان هذا العام تتكون من إعلاميات وإعلاميين وأساتذة إعلام بالجامعات المصرية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الطلاب المتطوعين من كليات وأقسام الإعلام.

وأكدت، أن لجنة الرصد ستقوم برصد صورة المرأة في المسلسلات والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى برامج الراديو والتليفزيون، وسيقوم الرصد هذا العام على عدة مستويات، الأول خاص برصد المسلسلات حيث تم تشكيل 250 طالبا وطالبة من طلاب الإعلام لرصد صورة المرأة ووضعها في 38 مسلسلا يتم إذاعتها علي القنوات الحكومية والفضائية الخاصة والمنصات.

أما المستوى الثاني فيرصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والثالث يرصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية.

وأشارت «القليني» إلى أنه يستتبع أعمال الرصد قياس انعكاس هذه الصورة التي قدمت على عينة من السيدات والرجال في المحافظات المختلفة، وسيتم الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان، مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة.

وأوضحت، أنه سيتم إعداد مقارنة لما سيتم رصده بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، بعد شهر رمضان الكريم.

إعلان المؤشرات المبدئية

ومن المقرر، أن تعلن اللجنة المؤشرات المبدئية بعد منتصف شهر رمصان، ويُعلن التقرير النهائي بعد عيد الفطر المبارك.