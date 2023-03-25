كلمات أغنية تتر مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

يتطلع الجمهور إلى معرفة تتر مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، والذي يذاع على قناة «ON» في رمضان 2023، والذي سيجرى بث الحلقة الثالثة منه، اليوم.

وتقول كلمات أغنية المسلسل:

لما الطريق بيضل شمس النهار تحمى ونتحرم من الضل

نقطع حبال الود تتبدل الرحمة يتراح مكانها الغل

مش فارقة مين فينا اللي ساب مش فارقة مين اتساب

نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب

بعد اللي ضاع بعد للي راح مين فينا عاش مرتاح

وياريتنا واحنا بنفترق كنا وريبنا الباب

الحب زي الوشم ما بيتشال وإن يوم حاولنا نشيله يتعبنا

لسا الحنين جوا القلوب قتال بس الزمن رافض يقربنا

والشمس لسا مشقشقة غابت في بحر من زى الضياع

ماهو من البداية كان اللقا مكتوب علي ورق الوداع

أحداث وقصة مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.