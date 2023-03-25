عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وأحمد عبد الصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسلسلات رمضان 2023.. أحداث مشوقة في الحلقات الثانية».

رسالة الإمام.. قصر الخليفة العباسي في بغداد

وشهدت الحلقات الثانية من مسلسلات رمضان 2023 أحداثا مشوقة، ففي الكتيبة 101 تعاملت قواتنا المسلحة مع الإرهابيين الذين استهدفوا كمين كرم القواديس في ملحمة بطولية لعناصر الجيش من الضباط والعساكر.

وفي مسلسل رسالة الإمام، تنقلت كاميرا المخرج ليث حجو إلى قصر الخليفة العباسي في بغداد في عام 198 هجريا، ودار حوار بين الخليفة العباسي والإمام الشافعي.

وبدأ الحوار عند الخليفة العباسي الذي قال «أعلم كم يحبك أهل الحديث وأهل الرأي وأنا أراك قريبا في النسب».

وهنا ردّ الإمام الشافعي «علمي ونسبي هو ما يشرفني في الدنيا»، وقال الخليفة «وهكذا تصبح من كبار قضاتي وسيقبل الكل الفتوى منك، لعلك تحسم لنا خط القول بخلق القرآن بالحجم من عدمه وتنتهي المسألة».

وفي مسلسل الكبير أوي 7، مشهد لمربوحة وهي تخدع زوجها أحمد مكي بأنها دخلت في نوم عميق، ولما خرج الكبير حاولت أن تذهب خلفه حتى ترى الفتاة التي يخونها معها.

وفي مسلسل ألف حمد الله على السلامة، اضطرت مايان السيد الذهاب إلى بيت أسرتها بمفردها، خاصة أن والدتها يسرا وشقيقها آدم الشرقاوي بقيا في النيابة بعدما تدخلت الشركة لفض نزاع الشقة.