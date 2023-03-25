مواعيد عرض مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يتساءل متابعو الدراما عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، إذ تعرض الحلقة الثالثة اليوم، ثالث أيام رمضان.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.