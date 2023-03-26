5 سلبيات للساعات الذكية على صحة الإنسان.. منها تشتت الانتباه باستمرار

أصبحت الساعات الذكية من أكثر المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية الأكثر استخداما وبحثا وترويجا خلال الفترة الحالية خاصة في ظل توفير العديد من المميزات التي تساعد في تتبع الأنشطة الحركية المختلفة.

وقال موقع «العربية.نت» إنه بالرغم من الفوائد والمميزات الكبيرة للساعات الذكية إلا أنها لها العديد من الأثار السلبية على الصحة النفسية وغيرها، وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز 4 مشكلات كما عرضها الموقع:

أضرار الساعات الذكية

1- تتبع الساعات الذكية للسعرات الحرارية:

ويعد التركيز في حرق السعرات الحرارية والتذكير باستمرار بها يمكن أن يؤثر سلبًا في الصحة النفسية، خاصة إن كانوا يعانون من اضطرابات الطعام أو لا يمكنهم أداء تمارين رياضية يوميًا لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

2- التسبب في تشتت الانتباه باستمرار:

امتلاك ساعة ذكية يعني أن لديك جهازًا آخر لوصول الإشعارات باستمرار، ما قد يؤثر في صحتك النفسية ويشتت انتباهك، إذ إن تلقي كمية كبيرة من الإشعارات من هاتفك وساعتك الذكية قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب ومشكلات نفسية أخرى، كما سيقلل تركيزك أثناء أداء المهام المختلفة.

3- الإفراط في ممارسة الرياضة:

إذا كنت تستخدم ساعة ذكية بانتظام، نظرًا إلى ميزات التشجيع على زيادة أهداف لياقتك البدنية كل أسبوع التي تتميز بها العديد من الساعات الذكية، قد تلجأ إلى الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، ونظرًا إلى أن إكمال الأهداف الرياضية يشعرك بالسعادة، فمن السهل أن تصبح مهووسًا بتحقيق أهداف اللياقة البدنية على حساب صحتك النفسية والتسبب في مشكلات جسدية.

4- خطر الإدمان على استخدامها

وذلك بسبب كثرة تلقي شارات تشجيعية ورسوم متحركة جذابة التي تظهر في الساعات الذكية في كل مرة تحقق فيها هدفًا معينًا، من السهل أن تصبح مدمنًا على استخدام الساعات الذكية.