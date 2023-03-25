القاهرة تشارك في المبادرة العالمية «ساعة الأرض 2023» مساء اليوم

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، وبدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى 88 دولة و4000 مدينة و929 معلما من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، في إطار التضامن مع كوكب الأرض لحمايته من آثار التغيرات المناخية وكذلك التكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في المبادرة، حيث وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3,5 مليار شخص.

الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشارك دول العالم في المبادرة والتي تحمل هذا العام شعار «حان الوقت للطبيعة»؛ حيث يقوم عدد من المواطنين والجهات والمعالم السياحية بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء اليوم السبت، بهدف لفت انتباه الجميع بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى عدة ظواهر مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري، فضلا عن تشجيعهم على اتباع السلوكيات الإيجابية التي تستهدف الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام للاجيال القادمة.

خفض الإضاءة بالشوارع ومباني الأحياء والمديريات

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك توجيهات لكل أجهزة العاصمة والأحياء بضرورة المشاركة في هذا الحدث، من خلال خفض الإضاءة بالشوارع وكذلك بمباني الأحياء والمديريات والوحدات التابعة لمحافظة القاهرة، لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك، ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية، مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.

وذكر المحافظ، أن المبادرة انطلقت من مدينة سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم بمجال البيئة، ومصدرا لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وتعد «ساعة الأرض» أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث ليوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.