تصدير 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الموانئ بالمحافظات المختلفة تشهد نشاطاً كبيراً اليوم السبت في تداول البضائع وصولاً وسفراً،وبلغ إجمالي التداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

حركة تداول الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

ذكر بيان موانئ البحر الأحمر،أن حركة استقبال ومغادرة السفنبالموانئ، تشهد انتظاماً ،وسجل حجم إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 760 شاحنة و51 سيارة.

وأوضح بيان موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول الواردات سجلت 6000 طن بضائع، و530 شاحنة و49 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 230 شاحنة و2 سيارة .

وتابع البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفن الثلاث وهي أمل ، بوسيدون إكسبريس ، الحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة.

تداول 3700 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع

فيما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و 270 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث سينا ، بريدج ، ايلة بينما تغادرالسفينتين أيلة وبريدج.