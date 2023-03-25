عاجل إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد إغلاقه بسبب الطقس

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر في بيان صحفي صباح اليوم السبت، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحًا، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

إعادة فتح ميناء نويبع البحري

وأكد مسؤولو هيئة مواني البحر الأحمر أن مديري المواني يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

انتظام الحركة الملاحية

وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية.

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

كان أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا.