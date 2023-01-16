الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسي لـ أكاديمية ناصر العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بعنوان «استراتيجية مقترحة لمواجهة تداعيات الحروب السيبرانية على الأمن القومي المصري»، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تُقدم جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بالأكاديمية، مشيراً إلى أنَّ فاعليات هذا البحث تأتى في ظل الحروب السيبرانية وتطوراتها.

وأكّد الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تطوير قدراتها بما يمكن من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

وتمّ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول تعاون الأكاديمية مع مختلف الجهات العلمية والبحثية والدولية، لدراسة القضايا الدولية المعاصرة وأثرها على الأمن والسلم الدوليين.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الاستراتيجي، بما يُضاهي التطور في الحروب السيبرانية بكل أشكالها وأنواعها .

وفي نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مشيداً بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم في مجابهة الحروب السيبرانية وتطوراتها وفقاً للأسس العلمية المدروسة.

حضر مناقشة البحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات وقادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والشخصيات العامة.