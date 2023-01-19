مستشار أكاديمية ناصر العسكرية لقناة الحياة: الرئيس السيسي تحدث مع الطلاب بشفافية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية، تعد تقليدا وضعه الرئيس لاستقبال المستجدين بعد أسبوع من دخولهم الأكاديمية، وتحدث مع الطلاب بكل شفافية.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي أخذ نهجا جديدا في إعطاء التوعية للمستجدين مباشرة عما هو مطلوب منه كطالب، وسبب القسوة في التدريب ثم التوعية السياسية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شكر أهالي الطلاب لأنهم عاشروا العشر سنوات التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك منذ ذلك يقدموا أولادهم للكليات العسكرية لإصرارهم على دعم الجيش المصري.

وأكد أن كل هذه الرسائل في منتهى الإنسانية والحقيقية، لأن الرئيس السيسي يتحدث بشفافية وصدق.