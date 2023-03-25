«القومي لحقوق الإنسان» بدمياط يختتم ورش التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان فعاليات ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية التي انطلقت بالتعاون مع المحافظة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجلسة حوارية انعقدت بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بحضور مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس ومدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وبمشاركة أعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة والوحدات المحلية ولفيف من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة والمجتمع المدني.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

وتضمنت الجلسة الختامية، مساء اليوم، تسليط الضوء حول أبرز النتائج التي أسفرت عنها الورش المُنعقدة خلال أيام إطلاق المبادرة وذلك كثمرة جديدة للشراكة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحافظة دمياط للتوعية بأهم القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم خلالها مناقشة التوصيات التي تساهم فى الحد والقضاء على تلك الظاهرة.

التمكين الاقتصادي للشباب

هذا وتبلورت محاور ورش العمل في دمياط حول توضيح تداعيات تلك الظاهرة وأسبابها ومناقشة آليات وضع حلول إيجابية وفعالة التي يأتي أهمها التمكين الاقتصادي للشباب من خلال الاهتمام بالتعليم الفني ودراسة احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تماشيا مع أهداف الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.