مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن بريطانيا ستضع حدا سنويا لدخول اللاجئين، كجزء من مشروع قانون جديد لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

بريطانيا ستستقبل عددا محددا من اللاجئين سنويا

يأتي ذلك خلال تقديم وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، لمشروع القانون الجديد أمام مجلس النواب، وقالت إنه عندما نوقف القوارب، سيكون هناك حد سنوي أقره البرلمان كجزء من مشروع قانون بشأن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة من خلال طرق آمنة وقانونية، الأمر الذي سيضمن تدابير منظمة.