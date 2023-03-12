«حقوق النواب»: ملف الهجرة غير الشرعية نقطة تحول في العلاقات مع أوروبا

التقى طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، توماس زيديشوفيسكي، نائب البرلمان الأوروبي، لبحث العلاقات بين مصر ودول الاتحاد، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات على الأصعدة كافة، واستعداد مصر لتكثيف التعاون على المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ الدولة المصرية تعد الشريك الأمثل ولها تعاون مشترك مع دول البرلمان الأوروبي، والتي تعد قصة نجاح على المستوى البرلماني.

البرلمان الأوروبي

وأكد طارق رضوان، أنّ ملف الهجرة غير الشرعية نقطة تحول في علاقة الدولة المصرية بأوروبا، لافتا إلى أنّ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تضمنته من التزامات لـ5 أعوام مقبلة، إضافة الى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موكدا أنّ دور البرلمان يتمثل في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنّ التحدي الأكبر استقبال الدولة المصرية لعشرة مليون لاجئ يتمتعوا بنفس حقوق المواطن المصري، ودون تلقي أي دعم مادي من الخارج.

ملف حقوق الإنسان بمصر

وأعرب توماس، عن سعادته بذلك اللقاء، وأنّ الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة، والتأكيد على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر، لافتا إلى أنّه يجب استيعاب الثقافة المصرية والحياة المصرية قبل أخذ أي انطباع.