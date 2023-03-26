ساعات قليلة ويحين موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 وهو الموافق الرابع من شهر رمضان، حيث بدأ الصائمون في تنظيم أوقاتهم على مواقيت الصلوات سواء في تناول الإفطار إلى بدء الصيام ويسبقه تناول طعام السحور، وهو ما جعل معرفة تلك الأوقات هامة لكل صائم أن يتعرف عليها خاصة مع وجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى.

موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، فهو يختلف من عن باقي المدن المصرية ووجود فروق توقيت بخلاف وجود إمساكيات غير رسمية تصدر توقيتات خاطئة، ولا تلتزم بالمواعيد الرسمية.

موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 4:25 صباحا

مواقيت الصلاة في الدقهلية الأحد 26-3-2023

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة، موعد مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-3-2023 في محافظة الدقهلية، وتكون صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقة، وموعد صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة،

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 26-3-2023 في الدقهلية

وأكد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصوم في محافظة الدقهلية اليوم السبت 26-3-2023 هي: 14 ساعة و5 دقيقة.