بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان، يبحث المواطنون في محافظة البحيرة عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023، إذ يختلف موعد الصلاة من يوم لآخر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023، وذلك حسبما أعلنت هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023

وعن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023، أعلنت هيئة المساحة أنه يكون الساعة 6:12 دقيقة بفارق دقيقة عن موعد آذان المغرب أمس الجمعة 24-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023

وعن إمساكية ثالث أيام رمضان في البحيرة والتي توافق 25-3-2023 جاءت كالآتي:

فجر 4:28 صباحا

ظهر 12:04 مساء

عصر 3:33 مساء

المغرب 6:12 مساء

العشاء 7:31 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في البحيرة السبت 25-3-2023

وتشهد مساجد مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تطهير مكبرة على مدار الساعة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، كما يُنفذ شباب المحافظة عدة مبادرات لتطهير المساجد بالجهود الذاتية ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.