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الرئيس الأوغندي يؤكد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثانية 

كتب:

أ ش أ
09:28 م | السبت 25 مارس 2023
الرئيس الأوغندي

الرئيس الأوغندي

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم السبت، أنه سيحضر القمة الروسية ـــ الأفريقية الثانية، المقرر عقدها في سانت بطرسبرج خلال شهر يوليو المُقبل.

الرئيس الأوغندي يؤكد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية

وقال موسيفيني - في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء تاس الروسية - «سأحضر بالتأكيد إلى سانت بطرسبرج في يوليو في هذا الموضوع، الإرادة السياسية لها أهمية حاسمة إنها ليست مسألة احتياجات، بل قضية أيديولوجية طالما أنك تدافع عن أيديولوجية المساواة والأخوة، أما الأشياء الأخرى فهي مجرد تفاصيل».

وأشار موسيفيني، إلى أن العلاقات بين روسيا وأوغندا ممتازة، قائلا: «كانت هناك فترة توقف قصيرة فقط بعد رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف كانت فترة غير مستقرة في روسيا، ولم نتعاون حينها»، مؤكدا أن العلاقات استقرت مرة أخرى في وقت لاحق.

ومن المقرر عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في الفترة من 26 إلى 29 يوليو المُقبل في سان بطرسبرج.

وكانت القمة الأولى قد عقدت في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي.

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بقلم أ ش أ