إصابة شخص عقره كلب أثناء سيره في الشارع بالطالبية

أصيب شخص بجروح متفرقة بالجسم بعد أن عقره «كلب» بالشارع أثناء سيره هو ووالده، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والمصل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

إصابة شخص بسبب عقر كلب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص 44 سنة، ومقيم دائرة القسم والذى حرر محضر مفاده أنه حال سير شقيقة 28 سنة مصاب بجروح متفرقة بالجسم نتيجة عقر «كلب»، بصحبة والده 70 سنة بشارع الهرم شارع حسن محمد، وأثناء مرورهما بجوار «كلب» مقيد بحبل قام الكلب بعقر شقيقه المصاب مما أدى إلى إصابته.

جرى تحديد مالك الكلب سائق 30 سنة، وألقى القبض عليه بمعرفة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلاقى العلاج والمصل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.