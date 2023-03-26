10 معلومات عن منزل الزعيم أحمد عرابي بعد إدراجه ضمن مبادرة «عاش هنا»

وضعت إدارة التراث الحضاري بديوان عام محافظة الشرقية، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أمس، لوحة متطورة للزعيم أحمد عرابي على منزله بقرية هرية رزنة تحتوي على نبذة عن حياته والحقبة التاريخية التي عاش فيها، وذلك تنفيذا لمبادرة «عاش هنا»، والتي أطلقتها وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية.

أهم المواقف السياسية التاريخية للزعيم أحمد عرابي

أوضحت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث، أن اللوحة تضمنت أهم المواقف السياسية التاريخية للزعيم أحمد عرابي الذي ولد فيه 31 مارس 1841، وذلك من خلال استخدام الـتطبيق QR.

وتتمثل أبرز المعلومات عن الزعيم أحمد عرابي في الآتي:

1- يقع منزل الزعيم أحمد عرابي في حارة تحمل اسم الزعيم أحمد عرابي في قرية هرية رزنة إحدى قرى محافظة الشرقية.

2- تقع قرية رزنة على بعد 2 كيلومترا من مدينة الزقازيق.

3- أنشأ المنزل والد أحمد عرابي الذي كان أحد مشايخ قرية هرية رزنة، وذلك أوائل القرن التاسع عشر الميلادي في الفترة من 1805 حتى 1848، خلال حكم الوالي محمد علي.

4- المنزل تم إنشاؤه بالطوب اللبن والطمي النيلي المخلوط بالقش «التبن» والسقف معروش الأخشاب، بطريقة بسيطة مثل طريقة بناء معظم المنازل آنذاك.

معلومات عن منزل الزعيم أحمد عرابي في الشرقية

5- المنزل مخطط على مساحة شبه مستطيلة، ومكون من طابقين الطابق الأرضي مقسم إلى فتحة مدخل تؤدي إلى ممر وثلاث حجرات.

6- ينتهي ممر المنزل إلى فناء مكشوف، حيث يوجد حجرة الحمام والسلم المؤدي إلى الطابق العلوي والمكون من حجرة واحدة وأمامها مساحة خالية.

7- المنزل من الخارج له 4 واجهات ثلاث منها ملاصقة للجيران وواجهة واحدة حرة وهي الواجهة الشمالية للمنزل.

8- فتحة المدخل الرئيسي تتوسط واجهة المنزل وعلى ثلاث نوافذ واحدة على يمين الداخل واثنتين على اليسار.

9- المنزل كان مزارا للطلاب خلال الرحلات المدرسية والتي استمرت لسنوات طويلة قبل أن تتوقف.

10- زار المنزل عدد من المسؤولين، وتم إدراجه ضمن المناطق الأثرية التي تحتاج إلى تطوير.