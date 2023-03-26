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مواعيد عرض الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
12:23 ص | الأحد 26 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

يرغب عدد كبير من محبي الدراما في معرفة مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة ON في رمضان 2023، وذلك بعد عرض الحلقة 3 والتي شهدت العديد من الاحداث الكوميدية.  

مواعيد عرض الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023

وتأتي مواعيد عرض الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي على قناة onفي رمضان 2023، عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عدد كبير من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي، ابرزهم :هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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