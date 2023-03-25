مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. حريق داخل ورشة خال مربوحة بسبب ابن مكي

طالبت استشارية العلاقات الزوجية من الكبير أوي وزوجته مربوحة في الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي7، أن يعيشا حلاوة البدايات، وقصة حب مثل الأساطير.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. الكبير ينقذ مربوحة

ويتفق الكبير مع فزاع وأبنائة تمثيل قصة يظهر فيها الكبير المنقذ حيث يخطف العترة بمساعدة فزاع، مربوحة ويربطها في في ورشة خالها عوض، ويشعل العتره طوق نار حولها، وكان من المفترض أن ينقذها الكبير، ولكنه لم يأت في الموعد بسبب حديثه مع صديقة نفادي، ليفاجئ بأهل البلد تجري على الحريق ليتذكر مربوحة وتنتهي الحلقة.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي7 بجانب الفنان أحمد مكي عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.