مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. حريق داخل ورشة خال مربوحة بسبب ابن مكي
كتب:
ياسمين محمود
07:46 م | السبت 25 مارس 2023
مشهد من مسلسل الكبير أوي
طالبت استشارية العلاقات الزوجية من الكبير أوي وزوجته مربوحة في الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي7، أن يعيشا حلاوة البدايات، وقصة حب مثل الأساطير.
مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. الكبير ينقذ مربوحة
ويتفق الكبير مع فزاع وأبنائة تمثيل قصة يظهر فيها الكبير المنقذ حيث يخطف العترة بمساعدة فزاع، مربوحة ويربطها في في ورشة خالها عوض، ويشعل العتره طوق نار حولها، وكان من المفترض أن ينقذها الكبير، ولكنه لم يأت في الموعد بسبب حديثه مع صديقة نفادي، ليفاجئ بأهل البلد تجري على الحريق ليتذكر مربوحة وتنتهي الحلقة.
مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي
ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي7 بجانب الفنان أحمد مكي عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.