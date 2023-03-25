شهدت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 7 لأحمد مكي، العديد من الأحداث الكوميدية التي جذبت الجمهور، إذ يعرض المسلسل على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، بذهاب الكبير أوي ومربوحة إلى استشارية العلاقات الزوجية «جميلة»، التي تقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية، والتي ينجذب لها الكبير أوي من أول مقابلة وتبدأ الغيرة في قلب مربوحة، وتقترح الاستشارية أن يعيشا قصة حب أسطورية، وبالفعل يقوم الكبير بترتيب قصة مع فزاع وابنة العترة وجوني، بأن يتم خطف مربوحة ووضعها في ورشة خالها وينقذها الكبير، ولكن العترة يشغل النيران بالخطأ حول مربوحة وينشغل الكبير مع صديقة نفادي وينسى زوجته.

جوني يفتتح جيم

وضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3 بطولة احمد مكي في رمضان 2023، استطاع جوني تحقيق حلمه بافتتاح جيم في المزاريطة بسبب العادات الغذائية السيئة لأهل المزاريطة، ولكن يصدم جوني لعدم إقبال أهل البلد على الجيم.