موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة .. كيف تغيرت حياة «شفيق»؟

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة، لمتابعة سير الأحداث في حالة من التشويق والمغامرة، التي خاضها الفنان أحمد أمين خلال الثلاث الحلقات الأولى من المسلسل ضمن السباق الرمضاني 2023، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل الصفارة

يبدأ موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل الصفارة، على قناة «DMC»، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات. التردد 12092. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. جودة القناةHD.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

وتتناول أحداث مسلسل الصفارة، قصة مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث بعدها، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

وجدير بالذكر أن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الصفارة، شهدت رحلة «شفيق» إلى الشركة الخاصة به، بعد أن تحول إلى رجل عمال ثري وتغيرت ملامحه وطباعه كثيرا، ليجد نفسه غريبا لا يفهم ما يدور حوله، بعد أن تفاجأ بانغماس الموظفين في العمل غير قادرين على قضاء وقت مع عائلتهم لا يعلم أنه المتسبب في كل ذلك، ليلجأ في نهاية الحلقة لاستخدام «الصفارة» للرجوع إلى اللحظة التي توقف بها من جديد.