ما حكم استخدام الأنسولين في نهار رمضان؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب (فيديو)

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، سؤالا عن حكم استخدام الأنسولين في نهار رمضان؟، من بين الأسئلة والفتاوى التي يرسلها عدد من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وأجاب المجمع على السؤال من خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك، تحت مراجعة وإشراف الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

حكم استخدام الأنسولين في نهار رمضان

وبخصوص حكم استخدام الأنسولين في نهار رمضان وهل يعد من المفطرات أم لا، أجاب الدكتور فيصل كيلاني المهدي واعظ بالأزهر الشريف، عبر الفيديو الذي نشره مجمع البحوث الإسلامية على صفحته، أنّ حقن الأنسولين ليست من المفطرات في نهار رمضان، لأنه لا يصل إلى الجوف من منفذ طبيعي، فضلا عن كونه ليس بغذاء ولا في معنى الغذاء.

استخدام الأنسولين في رمضان

وتابع المجمع في الفيديو الذي بثه للإجابة على سؤال حكم استخدام الأنسولين في نهار رمضان، «وفي هذا ما لا يخفى على ذوي الأفهام من حفظ الإسلام للنفس وصيانة الصيام عن الفساد والله أعلم».