دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان.. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان، أمر يبحث عنه الكثيرون مع حلول شهر رمضان المبارك، فيشتاق الصائمون إلى الإكثار من ترديد الأدعية في هذه الأيام المباركة، خاصة في توقيت الصيام، كما تكثر الأدعية في لحظة الإفطار، وكل بما في نيته ويتمناه، ولكن قد يجهل البعض صيغة دعاء الإفطار التي ينبغي قولها مع سماع آذان المغرب.

اللهم لك صمت

وعن دعاء الإفطار، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه يُستحب أن يقول الصائم: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يمكن أن يردد الفرد من دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان، ما يلي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي».

دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان

أوضح أن من دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان قول ما يريده من المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويطلب من الله حاجته، ومن هذه الأدعية بعد أن يقول اللهم لك صمت، على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا.

- اللهم تقبل صيامنا.

- اللهم تقبل قيامنا.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.