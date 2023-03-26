فرنسا: مستعدون للمساهمة في تغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات

أكد سفير فرنسا في تونس، أندريه باران، استعداد بلاده للمساهمة في تغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات في عامي 2023 و2024، موضحا أنّ تمويلات بقيمة تصل لنحو 250 مليون يورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد.

وأعلن السفير الفرنسي، أنّ بلاده مستعدة أيضا لتحفيز الممولين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد احتياجاتها من التمويلات الإضافية، وفقا لما بثته وكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء السبت.

فرنسا أول مصدر للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس

وأوضح أنّه خلال 2022، قدّرت استثمارات الشركات الفرنسية الموجودة في تونس بـ187 مليون يورو، ما يجعل فرنسا أول مصدر للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس، وتوجد اليوم أكثر من 1000 مؤسسة فرنسية في تونس يعمل بها ما يتراوح بين 140 إلى 150 ألف تونسي.

ولفت إلى أنّ أغلب تلك المؤسسات شهدت نموا خلال الفترة المنقضية رغم الصعوبات المرتبطة بمناخ الأعمال، كما تعتزم تطوير نشاطاتها خلال السنوات المقبلة.