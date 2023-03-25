زلزال متوسط الشدة يضرب تونس

وقع فجر اليوم في منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة وسط دولة تونس في شمال إفريقيا هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

زلزال يضرب تونس فجرا

وذكرت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية صباح اليوم السبت، أنَّه بتوقيت تونس في الساعة الواحدة فجرًا و 14 دقيقة تعرضت البلاد لهزة أرضية

ولم يرصد المعهد الوطني التونسي أي أضرار في الأرواح أو في الماديات في الدولة التونسية الذي تتعرض لهذه الهزة بعد شهر ونصف من وقوع زلزال قوي في تركيا وسوريا ووفاة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص.