المسجد النبوي يستقبل أكثر من 148 مليون مصلٍ من غرة شهر محرم إلى 30 شعبان

استقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى 30 شعبان من العام الهجري الجاري، أكثر من 148 مليون مصلٍ، وبلغ عدد المصلين والمصليات خلال شهر شعبان أكثر من 24 مليون.

وسخرت الوكالة من خلال إداراتها المختلفة، جميع الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، كما تعمل بتنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي وفق توجيهات ولاة الأمر في تقديم المستوى الأعلى للخدمات وتجويدها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة أعداد المعتمرين والزائرين وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.