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موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

هبة صبيح
10:49 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في بورسعيد

موعد أذان المغرب في بورسعيد

مع بدء صيام اليوم الرابع في شهر رمضان المبارك، يبحث رواد «فيسبوك» عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023، استعدادا لصلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار وبدء شعائر صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة. 

وحددت إمساكية شهر رمضان، موعد أذان المغرب في بورسعيد الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 6:06 دقيقة مساء.

ويأتي موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا، وموعد صلاة العصر 3:26 مساء، والمغرب 6:06 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023 عقب أذان المغرب وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا، والتي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:19 صباحا، وتنتهي في 6:06 مساء.

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بقلم هبة صبيح