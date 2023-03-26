مع بدء صيام اليوم الرابع في شهر رمضان المبارك، يبحث رواد «فيسبوك» عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023، استعدادا لصلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار وبدء شعائر صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان، موعد أذان المغرب في بورسعيد الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 6:06 دقيقة مساء.

ويأتي موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا، وموعد صلاة العصر 3:26 مساء، والمغرب 6:06 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الأحد 26-3-2023 عقب أذان المغرب وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا، والتي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:19 صباحا، وتنتهي في 6:06 مساء.