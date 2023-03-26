مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023.. «المغرب 6:07 مساء»

يبحث الصائمون في محافظة سوهاج، بشكل يومي، عن مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023، تزامنا مع رابع أيام شهر رمضان المعظم، استعدادا لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، كالتالي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الأحد في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الأحد في محافظة سوهاج 26 -3 -2023 لليوم الرابع في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و40 دقيقة.

تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والقرى

وفي نفس السياق، كانت مدرية أوقاف محافظة سوهاج قد أعلنت أنه تم الانتهاء من جميع استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث تم تجهيز المساجد والساحات، في شتى أنحاء المراكز والقرى، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك لاستقبال المصلين لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء.

وعقد وكيل وزارة أوقاف محافظة سوهاج، اجتماعا مع مديري الإدارات وأئمة المساجد في المراكز المراكز، للتأكد من استعداد جميع المساجد في جميع القرى بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.