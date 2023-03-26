«الرعاية الصحية»: إصلاح تمدد الشريان الأورطي بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى لمسن بإستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR، المعدلة يدويا PMSG بمساعدة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3d Printing، لأول مرة في محافظة بورسعيد، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكر بيان الهيئة، أن التدخل الجراحي باستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR، تدخلا جديدا يتم إضافته ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين مستشفي السلام والنصر التخصصي، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

تكلفة العملية خارج التغطية الصحية الشاملة تتعدى المليون جنيه

وأضاف البيان، أنه بعد دخول المنتفع البالغ من العمر 68 عامًا إلى مستشفى السلام في بورسعيد، استقبله فريق متميز بقسم جراحة الأوعية الدموية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية وغيرها، انتقل المريض إلى قسم القسطرة بمستشفى النصر التخصصي، لإجراء العملية باعتبارها من العمليات عالية الخطورة.

وتابع البيان، أن حالة المنتفع كانت في غاية الخطورة، بينما استطاع فريق الأوعية الدموية بمستشفى السلام بورسعيد من إجراء الجراحة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة، ما بين تعديل الدعامة المغطاة لتناسب التكوين التشريحي للمريض، وزراعتها داخل الشريان الأورطي، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مجال جراحة الأوعية الدموية، وبنسبة مساهمة من المنتفع لم تتخط 400 جنيه، في حين أن تكلفة هذا التدخل خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.

ونوه البيان، أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة ضم نخبة من أمهر الاستشاريين

«الرعاية الصحية»: العملية داخل التأمين الشامل تكلفت 400 جنيه

فيما لفت البيان، أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تم إجراء أكثر من 110 ألف عملية وتدخل جراحي، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى، تتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات طبقًا للبروتوكولات العلاجية المحدثة عالميًا، دون تحميل المنتفع أي مبالغ سوى نسبة مساهمة بسيطة لم تتخطى 400 جنيه.

جدير بالذكر، أنّ محافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وانطلقت المنظومة بها منذ يوليو 2019، وتضم 9 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية، تحت مظلة منظومة التأمين الشامل، ويُعد إجراء كافة أنواع التدخلات الجراحية وخاصة الصعبة والمعقدة منها خير دليل على قوة تجهيزات واستعدادات منشآت هيئة الرعاية الصحية، وكفاءة الفريق الطبى وتميز ومهارة القوى البشرية بها.