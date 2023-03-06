«الشيوخ» يوافق على انضمام المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الشيوخ على انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإحالة القرار للحكومة لبدء الإجراءات التنفيذية.

وقال الدكتور زين الأطناوي، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ وافق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الصحة والسكان، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، على الاقتراح برغبة بشأن انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وإحالته للحكومة لبدء الإجراءات.

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي

وأضاف «الأطناوي»، أنه في إطار الاهتمام بالملف الصحي تقدمت باقتراح برغبة بشأن انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق مع نواب المحافظة بالمجلس، حيث عُقدت اللجنة بحضور الدكتور محمود الديب، مدير التخطيط بهيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمستشار أحمد كمال المستشار القانوني، وقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والدكتور محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل.

كما حضر اللجنة من محافظة المنيا، اللواء محمد معوض عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

خدمة طبية متميزة لأبناء المنيا

وأوضح «الأطناوي» أن اللجنة أوصت بانضمام محافظة المنيا إلى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع تقريرها إلى المجلس الذي وافق على تقرير اللجنة، وتم إحالته للحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات في محافظة المنيا، هي «سمالوط وديرمواس وملوي»، وجار الإنشاء والتطوير الشامل لـ 5 مستشفيات هي «العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وأبوقرقاص».

كما تضم جامعة المنيا عدة مستشفيات هي القلب والصدر والكلى والمسالك البولية والنساء والأطفال والكبد والجهاز الهضمي والرمد، بالإضافة إلى المستشفى الرئيسي، كما تم تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات وأيضا 3 مستشفيات صدر.

كما تم رفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، بالإضافة إلى الوحدات الصحيه والمراكز الطبية.