«الصحة»: أفضل وقت لأخذ علاج السكر في رمضان يحدده الطبيب المختص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد وقت محدد لأخذ علاج السكر في رمضان بشكل مطلق، ولكن قبل الحصول على العلاج والجرعات لابد من استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن الطبيب هو المحدد لتوقيت الأدوية والجرعات وفقا للحالة الصحية أمامه من خلال الفحوصات الطبية التي أجريت قبل قرار الصيام.

هل يوجد أفضل توقيت لأخذ علاج السكر في رمضان؟

وعن أفضل توقيت لأخذ علاج السكر في رمضان، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على مرضي السكر، ضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام فهناك حالات لا يسمح لها بالصيام في حال إذا كان الصيام تحدث مضاعفات صحية لها، وهناك حالات تصوم وفقا لمجموعة من التعليمات والإرشادات الطبية كالإكثار من شرب المياه بين فترتي الإفطار والسحور، والبعد عن الحلويات او الحصول على كمية محدودة فقط والبعد عن الوجبات الدسمة والتي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه على مرضى السكر خلال فترة الإفطار البعد عن المخللات والمشروبات الغازية، والبعد عن المشروبات التي تحتوي علي كافيين.

أعراض ارتفاع سكر الدم في رمضان

وحدد الدكتور حسام عبدالغفار، أعراض ارتفاع سكر الدم وتشمل «الصداع - التعب الشديد - كثرة التبول - العطش - رائحة النفس - عدم وضوح الرؤية».

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي لجميع المستشفيات علي مستوي محافظات الجمهورية، بالتزامن مع شهر رمضان، وطلب من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.