«الشيوخ» يناقش تجربة السفر الرقمي والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني

تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم، عددًا من القضايا المهمة، إذ تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن «استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة».

مجلس الشيوخ

كما تستكمل اللجنة غدًا خلال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار في مجلس الشيوخ حول إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر بحضور ممثلي الحكومة ووزارة السياحة.

وتناقش لجنة حقوق الانسان برئاسة محمد هيبة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد، حول ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة.

لجنة الشباب والرياضة

وتشهد أيضا لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني.

وتناقش لجنة الشئون الدينية بالشيوخ أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة خضرة سالم، بشأن إنشاء مركز لتعليم الإشارة في الأزهر الشريف يقدم خدمة لكل قطاعات المجتمع.

وتواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في اجتماع مشترك مع لجنة الزراعة والري مناقشة دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وتستكمل اللجنة غدًا الاثنين مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن «مناهضة العنف والتمييز داخل بيئة العمل».

وتناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية الدراسة المقدمة أكمل نجاتي النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية تحت عنوان «الضريبة العقارية وتأثيرها كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر».