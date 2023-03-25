مجلس الشيوخ يناقش الدمج الرياضي والاجتماعي لذوي الإعاقة

يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة للنائب هشام سويلم بشأن سياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة حول تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، بشان حقوق الأشخاص ذو الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة للممارسة الأنشطة الرياضية ودمج الأشخاص ذو الإعاقة في المجتمع.

دور مهم لمراكز الشباب والأندية لذوي الإعاقة

وأكّدت المذكرة الإيضاحية، أنَّ مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.

وكشفت المذكرة أنَّ الأبحاث أكّدت أنَّ مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليه وأن للرياضة أهمية كبيرة في حياة الجميع.

وتنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أيضًا عدد من تقارير اللجان منها تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة والتقليدية وأيضا تطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي والمدارس بصفة خاصة.

تقرير سياحة المسنين

كما تنظر تقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن مشروع سياحي متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر.

وتنظر كذلك تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب عمر زايد بشأن انشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتنظر أيضًا تقرير لجنة الشباب والرياضة عن اقتراح برغبة المقدم النائب سليمان الزملوط بشأن اشراف وزارة الشباب والرياضة المباشر على الهيئات الرياضية غير الأولمبية مع عمل رابطة رياضية تتبع الوزارة لإدارة شئون هذه الهيئات.