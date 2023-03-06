رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البوروندي لبحث التعاون المشترك

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ في دولة بوروندي، والوفد المرافق له.

مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقديره واعتزازه بقوة العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي، منوهًا بأهمية دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وحرص مجلس الشيوخ على تعزيز السبل التي من شأنها تطوير تلك العلاقة؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، معربًا عن تطلعه إلى أن ينعكس ذلك على كل العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

وأكد المستشار عبدالوهاب، أنّ العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية تشهد تطورًا مستمرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التوافق في الرؤى والتنسيق في المواقف المشتركة.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، مواقف مصر الداعمة دائماً لكل القضايا الأفريقية، لافتاً إلى أنّ موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعني وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي في التنمية، إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد فى إطار قانوني يحترم المواثيق والأعراف الدولية، ويحفظ للشعب المصري حقوقه التاريخية في مياه النيل.

رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البوروندي عن سعادته بزيارته لمصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا تقدير بلاده لدور مصر التاريخي في دعم القضايا الإفريقية، مؤكدًا مساندتها القوية لحركات التحرر الإفريقية في أثناء مراحل الاستعمار.

وأشاد سينزوهاجيرا بما تشهده مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن تطلعه لتطوير ودعم العلاقات الثنائية بين مجلسي الشيوخ في البلدين الصديقين من خلال الزيارات المتبادلة، مشيدًا بدور مجلس الشيوخ المصري في الدفاع عن القضايا والمصالح الافريقية في المحافل الدولية.

لجنة الدفاع والأمن القومي

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والنائب محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد حميدة علي البنا، رئيس جمعية الصداقة المصرية -البوروندية.