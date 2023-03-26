أبرز مشروبات أهالي كفر الشيخ في رمضان.. الكركديه والتمر باللبن

تتميز كل محافظة في مصر بمشروباتها خلال شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي لا يخلو من الطقوس المميزة والتي تنوعت واختلفت أيضاً من محافظة لأخرى، ومنها محافظة كفر الشيخ، التي تميزت بمشروباتها المختلفة خلال الشهر الكريم.

وفيما يلي ننشر أبرز مشروبات أهالي كفر الشيخ على الإفطار خلال شهر رمضان:

الكركديه

يُعد مشروب الكركديه البارد من المشروبات الرسمية لأهالي كفر الشيخ في شهر رمضان، خاصةً في أول أيام الشهر الكريم، حيث تتميز المحافظة بزراعته ولا يخلو أي منزل في كفر الشيخ من هذا المشروب لأنه غني بفيتامين «ج»، ويساعد على تقوية المناعة، ويقوي ضربات القلب، ومرطب ومنشط للهضم.

التمر باللبن

يحرص أهالي كفر الشيخ علي إعداد مشروب التمر باللبن الحلو، والذي يتم إعداده بطريقة مختلفة ومميزة، وله مذاق مُحبب لدي جميع الأهالي، وهو موجود بقوة علي مائدة الإفطار بشكل يومي، لأنه غني بالكالسيوم.

التمر هندي

يعتبر مشروب التمر هندي أحد أهم المشروبات التي يحرص جميع أبناء كفر الشيخ على تناولها خلال أيام شهر رمضان، لسهولة تحضيره، وفوائده الصحية في عملية فقدان الوزن، والحماية من السرطان، وتحسين الجهاز الهضمي.

السوبيا

يأتي أيضاً مشروب السوبيا ضمن ضمن المشروبات الأكثر تداولاً خلال شهر رمضان، في كفر الشيخ، وهي من المشروبات الشعبية فى مصر التى يُكثر تناولها فى رمضان بشكل خاص نظراً لفوائدها الكبيرة، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتعوض نقص المياه بعد يوم طويل من الصوم.

الخروب

يعتبر الخروب أو «الخرنوب» الطبيعي أحد أهم العصائر التي يتسم الكثير من أهالي كفر الشيخ بتناولها خلال شهر رمضان، وذلك لسهولة إعداده، واعتباره ضمن أحد المشروبات اللذيذة والمنعشة التي تُعالج الحموضة، وتمتص السموم من الأمعاء، والمدرة للبول، والمقوية لمناعة الجسم.

قمر الدين

يحرص معظم أهالي كفر الشيخ علي تواجد عصير قمر الدين أو المعروف بـ«المشمش المجفف» كونه غني بالفيتامينات والحديد، ويعتبر مبرداً ومنعشاً للجسم، كما يفيد في تنظيم عمل الأمعاء، ويقوي الأعصاب، ويفتح الشهية، وهو مصدر للألياف.

عرق السوس

كما يأتي عرق السوس ضمن المشروبات التي يحرص أهالي كفر الشيخ علي تناولها خلال شهر رمضان، لأنه يعتبر من المشروبات التي تُناسب مرضى قرحة المعدة، كما يُساعد على تقليل أعراض حموضتها، وكذلك فهو فاتح للشهية.

الخشاف

كما يُعد أيضاً الخشاف من المشروبات الرمضانية التي يتميز بها أهالي كفر الشيخ، ويصنع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة منها «المشمش، والقراصيا، والتين، والزبيب، وجوز الهند، والتمر، والمكسرات»، وهو يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تفيد الجسم خلال ساعات الصيام.