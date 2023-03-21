إقبال كثيف على شراء المشروبات الرمضانية.. «اعرف التمر والسوبيا بكام»

تشهد الأسواق إقبالاً كثيفا على شراء مشروبات رمضان، التي لاغنى عنها على مائدة الإفطار، إذ تتنوع العروض في السلاسل التجارية ومعارض أهلا رمضان.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال التجار إن الأسواق تشهد الفترة الحالية إقبالاً من جانب المواطنين على شراء مشروبات رمضان، نظرا لما تبقى من يوم واحد على استقبال الشهر الكريم، وتختلف أسعار المشروبات وفقا للنوع والكمية التي يريدها المواطن والمتجر.

عروض مخفضة على المشروبات الرمضانية

وقال محمد السيد، أحد تجار الجملة، إن الأسواق بدأت في عروض مشروبات رمضان منتصف الشهر الماضي، ويعتبر التمر الهندي والسوبيا والكركدية والقمر الدين الأكثر مبيعا.

وأوضح أن أسعار الجملة تختلف عن القطاعي، ومن المتعارف عليه أن أسواق الجملة تطرح أسعارا مخفضة عن المحلات التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم بعض السلاسل التجارية عروضا الفترة الحالية بمناسبة شهر رمضان على السلع الغذائية ومنها الكركدية 250 جراما الذي يبلغ سعره 33 بدلاً من 42 جنيها و خروب مجروش 250 جراما 9 بدلاً من 11,50 جنيه، والسوبيا 15 بدلاً من 18 جنيها.

بينما يبلغ سعر العرق سوس 16 بدلاً من 17,50 جنيه، والقمر الدين 47 بدلا من 55 جنيها، موضحا أن هناك سلاسل تطرح عروضا مخفضة على القمر الدين 400 جرام بسعر 44 بدلاً من 64 جنيها، والكركدية 250 جراما 47 بدلاً من 59 جنيها، وعرقسوس 400 جرام 39 بدلا من 44 جنيها.

إقبال المواطنين على شراء مشروبات رمضان

وفي السياق ذاته، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريح لـ«الوطن» إن الأسواق غنية بكل السلع الغذائية الأساسية حيث أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن قبل حلول شهر رمضان مع إقبال المواطنين على الشراء خاصة شراء مشروبات رمضان.

وأضاف أن أسعار المشروبات الرماضنية المعروضة داخل معارض أهلاً رمضان، منخفضة عن أسعار المحلات التجارية الخاصة، وتتراوح نسبة التخفيض بين 20 و 35 % حيث يتراوح سعر التمر بين 12 إلى 28 جنيها، وقمر الدين 400 جرام بين 12 إلى 35 جنيها، حسب كل نوع والتمر هندي 300 جرام 25 جنيها، بينما يبلغ سعرالعرق سوس 200 جرام 30 جنيها، وتشهد تلك المعارض إقبالا على الشراء.