«الصحة» تحذر من تناول القهوة بين فترتي الإفطار والسحور لهذا السبب

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقرير رسمي لها، متضمنا الوجبات التي يمكن تناولها بين فترتي السحور والإفطار، لصيام صحي وأمن، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، للنهوض بالصحة العامة، ورفع درجة التوعية بين المواطنين بالأمراض المعدية وغير المعدية خلال شهر رمضان.

الفترة بين الإفطار والسحور يمكن تناول بعض الأشياء البسيطة

وقالت وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من الإفطار إلى السحور، يمكن تناول بعض الأشياء البسيطة، وجاءت على النحو التالي:

- تناول 8 أكواب من المياه

- تقليل من شرب القهوة والمشروبات الغازية، إذ أنها مدرة للبول، وقد تسبب الجفاف، ولابد من الاهتمام بتناول الفاكهة وشرب العصائر الطبيعية، وليست المحلاة بالسكر.

- لا مانع من تناول الحلويات في رمضان، لكن بكميات محدودة، مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية أثناء تحضيرها.

إفطار الطفل فورا حال الشعور بالعطش

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، عند صيام الأطفال، تحقيق التوازن بين الوجبات «فطار وسحور ووجبة بينهما»، مع ضرورة البقاء في المنزل خلال فترات الطقس الحار، لتجنب تعرض الطفل للجفاف، مشيرة إلى أهمية النوم عدد ساعات كافية، مع ضرورة إنهاء صيام الطفل على الفور، في حال شعوره بالعطش الشديد، أو تعرضه للهبوط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، استعدادا لأي طارئ خلال شهر رمضان، وتزويد عدد الفرق الطبية داخل أقسام الطوارئ.