نصائح من «الصحة» لتناول الحلويات في رمضان دون زيادة في الوزن

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عدّة نصائح للمواطنين لتناول حلوى رمضان دون زيادة الوزن خلال الشهر الكريم، لافتة إلى أهمية عدم الإسراف في تناول الحلوى، وذلك في إطار الحملة التوعوية التي دشّنتها الوزارة تزامنا مع شهر رمضان، لرفع وعي المواطنين بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية.

تناول كوب من الزبادي بعد تناول الحلويات

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن الحصول على قطعة واحدة من الكنافة أو البسبوسة أو القطائف في اليوم، وتناول كوب من الزبادي إلى جانبها، لتقليل ارتفاع السكريات في الجسم، فضلا عن أنّ تناوله بشكل يومي على السحور، يساعد في عملية الهضم ويحافظ على المعدة.

نصائح لصيام صحي وآمن

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين، كما يلي.

- لابد على المواطنين بداية الإفطار بالماء والتمر.

- تناول الطعام بالشوربة والبعد عن الطعام الدسم والذي يحتوي على دهون عالية.

- البعد عن العصائر المحلاة واستبدالها بالطبيعية فقط.

- التقليل أو الامتناع عن المشروبات الغازية.

- البعد عن شرب الكافيين بأنواعه كالشاي والقهوة والنسكافيه.

- ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار كالمشي لمدة نصف ساعة على الأقل.