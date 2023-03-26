«صحة الشرقية»: نقل المركز الدولي لتطعيم المسافرين إلى مقر جديد بالمديرية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي جرى الانتهاء منها بالمقر الجديد للمركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان المديرية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

تطوير ورفع كفاءة المركز الدولي

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المركز الدولي، وغرف الترصد بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، موجهاً بنقل المركز الدولي للمقر الجديد، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة به.

خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دولياً

يذكر أن المركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان المديرية، يقدم خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دولياً قبل السفر لبعض الدول وفقاً لجدول زمني محدد، وتشمل تطعيم المعتمرين والحجاج بالتطعيم (السحائي الرباعي، وتطعيم سولك ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم الإنفلونزا)، واستخراج شهادة تطعيم الحجاج «البطاقة الخضراء»، إضافة لتقديم تطعيمات الدول الموبوءة (الحمى الصفراء، الكوليرا، الملاريا).

وأوضح وكيل الوزارة أن مركز تطعيم المسافرين يتيح تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واستخراج الشهادات الإلكترونية المعتمدة «Q.R»، لافتاً إلى أن المركز يعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمع والعطلات الرسمية.