محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات خلال احتفالية كبرى

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمهات قنا المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، في إحتفالية كبرى بديوان عام المحافظة اليوم الأحد، ضمن احتفالات "عيد الأم".

وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف.

المرأة المصرية

قدم محافظ قنا التهنئة لأمهات قنا بمناسبة عيد الأم، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله.

وأوضح أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل ، أنها شريك أساسي في تحقيق الإستقرار والتنمية.

الأم المثالية في قنا

وأضاف الداودي أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة ، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل ، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

كما أعرب محافظ قنا عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

شهد الاحتفال تكريم السيدة مريم شاوول جاورجيوس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "تمكين اقتصادي"، والسيدة حمدية عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والسيدة قدرية عبدالحميد محمد من مركز أبوتشت، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، والسيدة نادية محمد عمر من مركز قنا الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، والسيدة أمينة محروس محمد الأم المثالية لديها أبناء ذوي احتياجات خاصة ، السيدة رضا عطيتو محمد اسماعيل الأم المثالية "الأم البديلة "، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الإجتماعى حيث حصلت السيدة فاطمة محمد سليم على لقب الأم المثالية الأولى ، والسيدة كوثر حسين محمد الأم المثالية الثانية، والسيدة حنان شفيق أديب الأم المثالية الثالثة.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا خالص التهنئة للأمهات المكرمات معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل مؤكدا على أنهن يمثلن نماذج مشرّفة تساهم فى بناء الوطن .