مريم الأم المثالية في قنا.. تعلمت «التفصيل» وربت مهندسا وطبيبة

حصلت مريم شاوول جورجيوس مغاريوس، (60 عاما) على المركز الأولى على مستوى الجمهورية، بمسابقة الأم المثالية 2023، في قنا، حيث توفي عنها زوجها منذ 17 عاما، والتي تعمل ربة منزل تقرأ وتكتب، وتمكنت من تربية ابنيها الأول بكالوريوس هندسة كهربائية، الابنة الثانية بكالوريوس طب بيطري.

معلومات عن الأم المثالية في قنا

كانت الأم المثالية (مريم) تعيش حياة مستقرة والزوج يعمل ممرض في إحدى الوحدات الصحية بإحدى القرى بمحافظة قنا، مرض الزوج بمرض مزمن وتوفى على أثره تاركا للأم حمل ثقيل في تربية الأبناء وحدها، توفي الزوج وكان الأبناء في عمر11 عاما، و8 أعوام.

بدأت الأم مشروع حياتها وهو ماكينة لحياكة الملابس بالتقسيط، وتعلّمت عليها لتعينها في تلبية احتياجات ومتطلبات أبنائها في التعليم، وحرصت الأم على تعليم أبنائها بعد عناء وتعب من ظروف الحياة الصعبة.

التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة بعد عناء من الأم لتوفير كل متطلبات لاستكمال تعليمه حتى تخرج، والتحقت الابنة الصغرى بكلية الطب البيطري لتحقيق حلم والدتها وكانت تساعد أهالي قريتها وتعالج حيواناتهم حتى أصبحت طبيبة القرية.

تحقق حلم الأم في تعليم أبنائها ووصولهم إلى هذه المكانة رغم كل الصعاب التي واجهتها منذ وفاة زوجها ويعمل الابن الآن في شركة كبيرة ويساعد والدته، ومازال عطائها مستمر نحو أبنائها وأحفادها، وقصة الكفاح أهلتها للفوز بجائزة الأم المثالية لعام 2023، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة قنا.