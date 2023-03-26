المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدي على 3 أشقاء والشروع في قتل أحدهم بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، متهما بالتعدي على 3 أشقاء والشروع في قتل أحدهم بالوراق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6629 لسنة 2022 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 1009 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «م. ص»، 27 عاما، في أبريل من العام الماضي، بالشروع في قتل المجني عليهم «يحيى. م»، وشقيقه «محمود» و«أحمد»، من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد وقوع مشاجرة فيما بينهم وتعديه عليهم بالضرب بشومة.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز أداة «شومة» تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الجهات المختصة.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم تعدى على المجني عليهم محدثا إصابتهم الواردة في تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، ولكن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك الضحايا للعلاج.