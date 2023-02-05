«مبلط سيراميك» يقتل شقيقته بسبب خلافات قديمة في الوراق

لقيت ربة منزل بالوراق مصرعها على يد شقيقها حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات بينهما وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه مقتل ربة منزل 30 سنة على يد شقيقها مبلط سراميك 40 سنة أثناء زيارتها له في بيته حدثت مشادة كلامية بينهما علي أثر خلافات قديمة بينهما قام على أثرها بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هاربا.

القبض على المتهم

على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى لسرعة القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هاني مندور رئيس المباحث إلي النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.